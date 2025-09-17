俳優を目指して北九州から上京。だが、「見た目に自信がない、彼女もできたことがない」と諦めとともに20歳を迎えたこの男性。そんな彼が、人生初の美容院でイメチェンに挑戦したら…？ 幼く、オタクっぽい印象から一転、色気のある大人の男性へと変身。男性の見た目も心も変えた、スゴ腕美容師のテクニックとは？【ビフォーアフター写真】いやウソでしょ？色気ある別人爆誕！■アニメやラノベ好きなオタク青年、俳優目指し上京