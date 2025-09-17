フィリピン当局は中国と領有権をめぐり、緊張が続く南シナ海で自国の船が中国船から放水される妨害行為を受けたと発表しました。【映像】中国船から妨害を受ける船内の様子フィリピン沿岸警備隊は16日、南シナ海のスカボロー礁周辺で物資を運んでいた当局の船が中国海警局の船から放水されたと発表しました。放水は約30分間続き、船の壁などが損傷したほか、乗員がけがをしたとして中国側を非難しました。一方、中国海警局は