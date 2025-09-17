自民党の元衆議院議員の金子恵美氏が14日のABEMA的ニュースショーに出演し、“ポスト石破”の有力候補として名前があがる小泉進次郎農水大臣について語る場面があった。【映像】高級車で牛丼を食べる小泉進次郎氏（実際の映像）金子氏は「今回出るのは決まっていたことかもしれないけれど、今後の小泉氏の長い政治人生を考えると、ここでバッと戦うのは、去年の総裁選からこの間に農政は非常に学ばれて、そして大臣としての実