¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ16Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ú±ÇÁü¡Û¹Ô»Ê¤òÇº¤Þ¤¹Áá¸ý¸ÀÍÕ¤Ë´ÛÆâ¤«¤é¾Ð¤¤ÅÚÉ¶¤ò²ó¤ë·ü¾Þ´ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²Ã´Åö¤¹¤ë¹Ô»Ê¤«¤é¡È¤Þ¤ë¤Ç¼öÊ¸¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÁá¸ý¸ÀÍÕ¤¬´ÛÆâ¤Ë¸þ¤±¤Æ·«¤êÊÖ¤·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹Ô»Ê¤Î·üÌ¿¤ÊÆÉ¤ß¾å¤²¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ä¥Ü¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Æ¬½½»°ËçÌÜ¡¦ÌÀÀ¸¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÈÁ°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¤Î¼èÁÈÄ¾Á°¡£ÅÚ