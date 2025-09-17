スピード上達の秘けつは“フェース向き”にアリ！美しい動きでクラブヘッドの芯でボールをとらえるには、クラブの軌道や入射角などを気にするよりも「フェースの向き」に注目！ とくに、スイングづくりやスイング改造に着手しても、思うように変わらない、成果が上がらないというゴルファーに必読のレッスンを紹介しよう。 アマチュアの大半はオープンフェースでカット軌道