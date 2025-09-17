スピードスケート短距離の元女王、小平奈緒さんが１４日付で自身のインスタグラムを更新。米作りの手伝いをする姿を公開した。「コダイライス２０２５今年も時折小雨が降る中、稲刈り＆はぜかけのお手伝いができました。」と書き出し投稿。「８８回の手間がかかるお米づくりのほんの１部。父と母が春から秋にかけて手をかけてきたお米たちに、たっぷり日向ぼっこをしてもらいます今年の品種は“つきあかり”よく食べよく働