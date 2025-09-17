「荻窪は雷鳴とゲリラ豪雨で大騒ぎ。約５分でこれだけ写り込んだ」【写真】わずか5分で、暗雲に多くの稲妻が光った近年、頻繁に発生している異常気象。日本でも猛暑や突然の大雨といった状況に見舞われることが増えています。２０２５年９月、東京・杉並区荻窪にある私設天文台「東京荻窪天文台」のX（旧Twitter）アカウント（@halley_7898）にて、付近を襲ったゲリラ豪雨の様子を激写した写真が公開され、その様相にたくさんの驚