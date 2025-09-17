クレームや要望ばかりが目立つが、「感謝」や「好き」の気持ちも企業やお店に送ろう！という投稿がX（旧Twitter）で大きな話題となった。【写真】約20年前、著者から届いたお礼の「年賀状」企業やお店の”中の人”たちからも、「褒めメールは嬉しい」「励みになる！」「どんどん送って！」といった声があがる中、約20年前の経験談をXに投稿した、つげさん。その投稿は約943万回表示され、4万3千以上のいいねがついた。読者ハガキを