全身をプチプラブランド「GU」でまとめたコーディネート写真をThreadsに投稿したのは、53歳のアンさん（@an_stagram2023）。その上品な着こなしに「高見えすぎます！」といった称賛の声が寄せられ、年齢を感じさせないファッションセンスにも注目が集まっています。【写真】「UNIQLOのタックワイドパンツは制服」プチプラでそろえた素敵コーデを見る 「GUで甘エレガントな服を買って、ウキウキで着てるんですけど... 同じよう