滝川市の踏切内で男性が貨物列車にはねられ死亡しました。その影響で札幌と旭川を結ぶ特急列車に最大2時間半以上の遅れが発生したほかきょうも普通列車2本が運休します。人身事故があったのは滝川市黄金町西4丁目の「滝川3丁目踏切」内です。警察によりますと、きのう午後10時15分ごろ男性が旭川から札幌方面に走行していた貨物列車にはねられました。男性は成人とみられ死亡が確認されましたが貨物列車の乗務員にけがはありません