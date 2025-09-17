北海道・せたな警察署は2025年9月16日、せたな町の男（53）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は8月9日午後8時20分ごろ、せたな町の酒を提供する飲食店内で30代女性に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、2人はともに来店していた客同士で面識があり、女性は後日、「右腕を掴まれて引っ張られてキスをされた」と被害を申告したことで事件が発覚したということです。調べに対し、男は「酒に