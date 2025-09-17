札幌・中央警察署は2025年9月16日、神奈川県川崎市の無職・豊島光容疑者（38）を詐欺の疑いで逮捕しました。豊島容疑者は2024年10月から2025年1月までの間、札幌市中央区の60代男性に8回にわたり、現金合計285万円を送金させ、だまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、2人は出会い系サイトを通じて知り合い、SNSを通じてやりとりをしていたということです。豊島容疑者はSNS上で「ひかり」と名乗り、男性が恋愛感情を