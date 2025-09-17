国内女子ツアーは、非シード選手を対象に、シーズン中に優先出場順位を並び替える『リランキング制度』を導入している。すでに6月の「ニチレイレディス」後に第1回が実施。現在、行われている大会はその順位を基に出場権が与えられている。そして第2回は26〜28日の日程で行われる「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」（宮城・利府ゴルフ倶楽部）の大会後で、残り2試合。この結果により終盤戦の出場試合数が左右される。フル出