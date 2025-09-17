フリーアナウンサーの皆藤愛子が１３日付で自身のＳＮＳを更新。今年引退したアイドルホースのもとを訪れたことを報告した。「先週ハヤヤッコに会いにひとりノーザンホースパークへヤッコさんが元気でいてくれて私は本当に幸せです！！！ウインドインハーヘア母さんにも会えた絶対また会いに行きます」と投稿。白毛馬のハヤヤッコと一緒に写る様子や、ハヤヤッコをモチーフとしたグルメを楽しむ様子など複数枚公開した。