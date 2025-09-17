タイラー・ロビンソン容疑者/Utah Governor's Office（ＣＮＮ）米保守系活動家チャーリー・カーク氏がユタ州のユタバレー大学でのイベントで射殺された事件で、検察は１６日、タイラー・ロビンソン容疑者（２２）を殺人などの疑いで訴追した。死刑を求刑する方針。ユタ郡検察のジェフリー・グレイ検察官は同日の会見で、ロビンソン容疑者を加重殺人、銃器発砲による重罪、司法妨害など計７件の罪状で訴追したと発表した。グレイ氏