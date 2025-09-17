三重県松阪市の櫛田川で9月16日、泳いでいたネパール国籍の26歳の男性が溺れ死亡しました。松阪市飯南町向粥見の櫛田川で16日午後4時前、ネパール国籍のアチャリヤ・ティルタ・ラズさん(26)が溺れたと119番通報がありました。アチャリヤさんは意識不明の状態で病院へ搬送され、その後死亡が確認されました。アチャリヤさんは知人3人と泳いでいて、知人がアチャリヤさんが溺れるのを目撃し救助しましたが意識は