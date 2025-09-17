神戸市は、認知症の早期発見と事故の救済を目的にした取り組み「認知症神戸モデル」を進めています。市内では、推計でおよそ5万6千人の認知症高齢者が暮らしているとされています。「認知症神戸モデル」より（画像：神戸市）この制度では、65歳以上の市民が自己負担なしで認知機能の検診を受けられるようになっています。77歳以上には受診券が送られ、検診を受けやすくしています。検診で認知症の疑いがある場合は精密検査を受