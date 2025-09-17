兵庫県姫路市にある「淳心学院中学校・高等学校」は、カトリックの教えを大切にしている完全中高一貫の男子校。1学年3クラスしかありませんが、生徒同士や教師との距離が近いことが強みです。ことし8月末、同校にまつわる「あるニュース」が世間の注目を集めたといいます。詳しい話を広報部部長の宮崎裕介さんに聞きました。☆☆☆☆件のニュースとは、隣の「賢明女子学院中学校・高等学校」との間に建っていた大きな壁（＝ブ