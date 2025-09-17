料理の名脇役として欠かせない青しそは、天ぷらや薬味でなじみ深い食材ですね。そんな青しそは、ドリンクにしてもすっきりとした味わいが楽します。そこで今回は、青しそで作る爽快感たっぷりのドリンクレシピを5選ご紹介！ さらに、保存方法や赤しそとの違いも解説しています。■青しそ（大葉）の栄養青しそには、β-カロテンやビタミン、ミネラルが豊富。加えて、さらに香り成分の「ペリルアルデヒド」には、抗菌作用や食欲増進