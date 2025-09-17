【ベルギーリーグ】アンデルレヒト 1−1 ヘンク（日本時間9月15日／ロト・パルク）【映像】華麗なボールタッチ→相手を抜き去った瞬間日本代表のイナズマが、巧みなボールタッチで相手を華麗に抜き去った。ヘンクはベルギーリーグ第7節でアンデルレヒトと対戦。開始早々の6分のことだ。左ウイングで先発したFW伊東純也は、タッチライン沿いで縦パス