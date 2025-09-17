◇ナ・リーグドジャースーフィリーズ（2025年9月16日ロサンゼルス）ドジャースが、16日（日本時間17日）に行われるフィリーズ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼DH」で出場する。フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）とは本塁打王争いの真っただ中で、異例の直接対決となる。前日の同戦では、シュワバーが大谷の前で53号を放ち、その差を4本に広げた。逆転本塁打王へ、大谷は宿敵を