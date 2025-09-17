元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。外国人をめぐる私見をつづった。ゆたぼんは最近、Xで「『日本人ファーストは差別だ』とか言ってる人がいるみたいですが、ここは日本なのに日本人ファーストの何が差別なんですか？」「日本を守りたい！！！」「僕は日本が大好きだし日本で日本人ファーストは差別じゃない！」などとたびたび記述している。それに対し、さまざ