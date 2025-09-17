本日9月17日（水）、『昭和の名曲』シリーズから生まれたスペシャル企画『歌うランキングSHOW』の第5弾が放送される。今回は、「永遠の歌姫・美空ひばり名曲ランキング」「名シーンがよみがえる！青春ドラマソングランキング」「口説き口説かれる男と女のムード歌謡ランキング」「オ・ト・ナのお色気ラブソングランキング」「みんな口ずさんだCMソングランキング」など、多彩なテーマで昭和の名曲ランキングを発表していく。スタジ