※2025年6月撮影トップ画像は、南千住駅、JR常磐線高架の西側を歩き始めました。都道に突き当たります。葵の御紋の白い建物は、浄土宗の回向院。江戸幕府から土地を下賜されたので葵の紋が金色に輝いています。※情報源は後述します※2025年6月撮影回向院は、小塚原刑場に寛永7年（1667年）本所回向院の別院として牢死者、刑死者などを供養するために開創されました。（荒川区のサイトも参照しています）都道を左折。回向院の前を