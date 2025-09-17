12月19日に全国公開される福士蒼汰と福原遥のW主演映画『楓』の本予告が公開され、追加キャストとして、宮沢氷魚、石井杏奈、Travis Japanの宮近海斗、大塚寧々、加藤雅也の出演が発表された。 参考：映画『楓』W主演に福士蒼汰＆福原遥スピッツの楽曲流れる予告編＆ティザービジュアルも 本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。キーワードは「楓」の花言葉でもある、“