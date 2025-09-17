ブラック 株式会社浅沼商会は、水深7mまで対応する「AGFA 防水デジタルカメラ WP9500」を9月19日（金）に発売する。 IP68防水と防じん性能を備えたデジタルカメラ。背面の2.9インチモニターに加え、自撮りに便利な前面1.4インチモニターを搭載するのが特徴。 撮像素子に13MPのCMOSセンサーを搭載。レンズの焦点距離は35mm判換算で25.5mm相当。最大記録解像度は静止画で24MP（画素補間）、動画で4K/30