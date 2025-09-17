86年、熊本の全日本選抜競輪を優勝した時は本田晴美（岡山）の番手で、いい展開になりました。ハルはダッシュが凄かけん、大きいタイトルを獲るんじゃないかと感じていました。翌87年、おい（私）とハルは世界選手権自転車競技大会、オーストリア・ウィーンで行われたプロ競輪に出場しました。2人とも勝ち上がり、ケイリン決勝に進出。8車立てで、メンバーは次の通りです。（1）M・バルタン（ベルギー）（2）C・ゴリネリ（イタ