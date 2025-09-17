陸上の世界選手権東京大会は１５日に行われた男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新記録を樹立した。２位のエマヌイル・カラリス（ギリシャ）も６メートル００を跳び、食らいつこうとしたが、世界王者の群を抜いた強さが際立った。ほとんどの選手と同じ５メートル５５から競技を開始し、次は５メートル８５を軽々とクリア。前世界記録保持者で２０１２年ロンドン五輪金メ