大阪府茨木市の解体中のアパートから白骨化した遺体が見つかり、府警は１６日、司法解剖の結果、遺体が５０〜６０歳代の女性と推定されると発表した。死因は不詳で目立った外傷はなく、死後十数年が経過しているとみられる。遺体はアパートの床下から見つかっており、府警は事件性の有無や身元を調べる。発表では、遺体は１３日午後２時４０分頃、同市下中条町の２階建てアパートの解体現場で作業員が発見。あおむけで服を着て