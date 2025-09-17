C大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回はMF吉野恭平（30）が登場。東京Vユース時代にU―16日本代表に選出されると、U―21日本代表まで各世代で日の丸を背負った。韓国の大邱FCから6月にC大阪に新加入。守備的MFとセンターバックをこなす吉野が攻撃サッカーを貫くC大阪で新たなスパイスになっている。セレッソサポーターのみなさん、吉野恭平です。6月4日に加入してすぐに8日のルヴァン杯・横浜FC戦（ニッ