創業当時の多田野益雄（左から2人目）＝1919年高松市に本社を置く建設用クレーン世界2位のメーカー。高松市出身の多田野益雄が北海道・旭川に渡り、1919年に溶接業を始めたのが起源。その後帰郷し、1924年に高松市の自宅の一部を改装し町工場にした。1945年の空襲で家財と工場が焼失。1948年に多田野鉄工所として操業を再開した。（共同通信＝浜谷栄彦記者）戦後、復興に伴ってインフラ整備が進む中、発明した鉄道保線機械を19