深刻な人手不足を受けて、商品を自動で届ける「自動配送ロボット」の実証実験が進んでいる。ロボット開発のスタートアップ『LOMBY』の内山社長(40)が考える、物流におけるロボットの可能性とは？ 【写真で見る】セブンの商品を配達する「LOMBY」…自動配送ロボットが物流業界の救世主に？スマホで注文⇒「ロボットがお届け」「ロボットが走行しています」可愛い声を出しながら歩道や住宅街の道を走って行く四角い箱―。東京・