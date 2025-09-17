文化放送田中博之社長が16日、都内の同局で定例会見を行った。8月27日にベルーナドームで行われたプロ野球・西武対日本ハムで、雷による停電でテレビ中継が途切れた中、「文化放送ライオンズナイター」が最後まで中継できたことに「有事の際にラジオでつながることができる。少しでもラジオをお役立ていただけたら」と語った。用意しているバックアップ用バッテリーに切り替え、タイムラグなしに中継を続けた。