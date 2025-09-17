プロ野球パ・リーグは1試合が行われました。3位・オリックスは6位・ロッテと対戦。2回、西野真弘選手の2ランで先制すると、4回にも3点を追加。5回には西野選手がこの日3打点目となるタイムリーを放ちました。投げては先発の田嶋大樹投手が6回途中2失点の投球で7月16日楽天戦以来となる6勝目をマーク。これで連敗を４で止め、CS争いをしている4位・楽天とのゲーム差を3.5としました。◆オリックス 7-3 ロッテ勝利投手【オリックス】