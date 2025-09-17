次世代のリーダーとなる女子大学生を決める「2025ミスユニバーシティ日本大会」が16日、都内で開催され福岡県代表の飯田樟来さんがグランプリに輝いた。スピーチ審査では、青果市場でアルバイトに励む自身の経験から「まだ食べられる食材を、食を必要とする人に届けたい。誰もが食事を楽しめる未来を私が作ります」と笑顔で話した。記念のティアラを華やかに乗せ「このグランプリに恥じないよう、日々成長を続けて、周囲にプラスの