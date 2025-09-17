【マクドナルド】といえば、ハンバーガーが真っ先に浮かびますが、じつはカフェメニューも豊富。お手頃価格でスイーツ欲をしっかり満たすクオリティの高さは、食後のデザートやプチ贅沢にぴったりと人気なんです。そこで今回は、カフェメニューの中でも限られた店舗でしか食べられない「一部店舗限定スイーツ」を紹介します。 こんなスイーツが食べられるなんて知ってた？