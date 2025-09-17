【モデルプレス＝2025/09/17】女優の木村文乃が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「愛の、がっこう。」（毎週木曜よる10時〜）が、18日の放送をもって最終回を迎える。放送を前に、木村、ラウール（Snow Man）がクランクアップを迎えた様子が初解禁された。【写真】ラウール＆木村文乃、身長差ショット◆木村文乃主演「愛の、がっこう。」本作は、すれ違うことすらないはずの高校教師、主人公・小川愛実（木村）とホスト・カヲル（