東京世界陸上第4日陸上の世界選手権東京大会第4日が16日、国立競技場で行われた。男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）は、昨夏のパリ五輪（5位）に続いて決勝に進出。自国開催の大舞台のファイナルを力走し、13秒18で5位に入った。スタート前、ジョジョ立ちを決めた村竹に、大歓声が降り注ぐ。世界の強豪に真っ向勝負を挑んだが、メダルには0秒06及ばない5位。フィニッシュするとトラックに仰向けになり、悔しそうに顔を