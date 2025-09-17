元福岡放送アナウンサーでタレントの橋本志穂が11日、自身のインスタグラムを更新し、父親が入院したことを明かした。 【写真】ベッドに横になる父のひざを曲げ伸ばし、介護する橋本志穂 病院のベッドにいる父を介護する動画を掲載。「実は2ヶ月前に父が肺炎で救急搬送され入院することにー。」と報告した。 過去に母親が倒れた時に、介護のために福岡に戻ったが、容体が急変しそのまま亡くなったことがあっ