愛知県岩倉市の名鉄の踏切で9月16日、列車と接触した40代の女性が病院へ搬送されました。岩倉市下本町にある名鉄犬山線の踏切内で16日午後8時50分ごろ、普通列車と40代の女性が接触しました。通報で駆けつけた警察官が到着した時、女性は出血はしていたものの意識はあったということで病院へ搬送されましたが、その後容体が急変したということです。列車の乗客・乗員およそ160人にケガはありませんでした。警察によりま