YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKO の子育てチャンネル」にて、「【陣痛が来ない！】破水して25時間…時間がかかった理由は？（お手紙シリーズ）」と題した動画が公開された。発言者である12人産んだ助産師HISAKOさんは、破水後なかなか陣痛が来ず、出産までに長時間要した体験についてファンから寄せられたお便りを深掘りしながら、その理由や今後の見通しについて専門的な視点でわかりやすく語った。 動画は「