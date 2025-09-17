サッカーのイングランド・リーグカップで、ホームのミルウォール戦にフル出場したクリスタルパレスの鎌田大地＝16日、ロンドン（AP＝共同）サッカーのイングランド・リーグカップ3回戦は16日、各地で行われ、クリスタルパレスの鎌田大地はホームのミルウォール戦にフル出場した。チームは1―1からのPK戦を4―2で制した。鎌田はPK戦で4人目のキッカーを務め、成功した。（共同）