気象台は、午前6時53分に、大雨警報（浸水害）を仙北市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・仙北市に発表 17日06:53時点秋田県では、17日夕方まで土砂災害に、17日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■能代市□大雨警報・土砂災害17日夕方にかけて警戒・浸水17日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報17日昼前にかけて警戒■大館市□洪水警