ジャッジは昨年のリベンジを果たせるだろうか(C)Getty Imagesレギュラーシーズン最終盤を迎え、ヤンキースのアーロン・ジャッジが調子を取り戻して来ている。現地時間9月15日、今月第2週における、ジャッジの週間MVP選出が発表された。1週間で本塁打5本をマークし、打率は4割を超えるなど、シーズン序盤戦の好調を彷彿とさせるパフォーマンスを披露した。【動画】一振りで直球粉砕！ ジャッジが宿敵相手に放った場外弾をチェック