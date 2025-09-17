井上のアウトボクシングは芸術のようでもあった(C)Getty Imagesボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）は9月14日、愛知・IGアリーナで行われたタイトルマッチで、WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を判定3-0で下し防衛に成功。試合前より、「判定決着での勝利」を公言していた通り、井上は12ラウンドをフルに戦い抜き、試合を制した。王者として、スタイルの変化を示した上で