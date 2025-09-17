ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > チャーリー・カーク氏の射殺事件で、容疑者の男に死刑を求刑へ アメ… アメリカ 海外・国際ニュース 殺人事件 FNNプライムオンライン チャーリー・カーク氏の射殺事件で、容疑者の男に死刑を求刑へ アメリカ 2025年9月17日 6時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トランプ大統領に近い保守系活動家のチャーリー・カーク氏が殺害された事件 検察は16日、逮捕された22歳男に死刑を求刑する方針を明らかにした 男は同居人に「カーク氏は憎しみを広めすぎている」と説明していたという 記事を読む おすすめ記事 「今何してるかな」安室奈美恵さん引退7年も耐えぬファンの愛、ハワイに韓国…噂の域を出ない“第二の人生” 2025年9月16日 18時11分 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分