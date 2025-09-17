親と離れ離れで暮らす遠距離介護となると、子どもは何もできない心苦しさや切なさがあるかもしれません。俳優でタレントの柴田理恵さんは富山と東京の遠距離介護のなか、ひとつだけ心に決めて臨んでいました。（全3回中の1回） 【写真】「笑顔がそっくり」95歳で亡くなられた母と写る柴田さん ほか（4枚目/全9枚） 父を亡くしひとり暮らしの母が「要介護4」に ── 明るく飾らない人柄で長年にわたり、役者として多くの人に親し