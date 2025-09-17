レスリングの世界選手権３日目（１５日＝日本時間１６日、ザグレブ）、男子フリー７４キロ級決勝で高橋海大（２２＝日体大）がアルバニア選手を下し、初の金メダルを獲得した。日本期待の星が、得意のタックルを武器に世界の頂点に立った。パリ五輪銅メダルの強豪に、臆することなく攻めていった。タックルで相手を倒し先制。３―２で迎えた第２ピリオドに相手が左ヒザを負傷し一時中断。再開後、高橋が８―２とリードしたとこ