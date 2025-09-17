シンガーソングライターのオーイシマサヨシ（45歳）が、9月16日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。粗品とあのが恐怖を感じたほど、交際を疑う歌手・鈴木愛理（31歳）との関係について語った。番組には今回、オーイシマサヨシがゲスト出演。その冒頭、粗品（猫のササキ）が「オーイシさん、よくぞ来ていただきました。オレとあのちゃんはしゃべりたいことあってさ。いやぁ…鈴木愛理」と切り出