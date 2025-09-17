グローバルに手を広げるロータス、ボルボ、ポールスターなどを傘下に持つ中国の吉利汽車は、新たに『吉利（ジーリー）』ブランドの電動SUVを英国で発売する。価格は3万1990ポンド（約640万円）から。【画像】自社ブランドで英国市場に上陸！【吉利EX5を詳しく見る】全5枚新型『EX5』は全長4.61m、全幅1.90m、全高1.67mで、日産アリアやヒョンデ・アイオニック5などと競合することになるだろう。吉利EX5 吉利汽